Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.11.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:26

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ'lıların iade süreci başladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ'lıların iade süreci başladı

İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler. Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak" denildi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ'lıların iade süreci başladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri