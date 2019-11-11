Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ'lıların iade süreci başladı

İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler. Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak" denildi.

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