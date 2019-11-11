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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 19:55

MSB o görüntüleri paylaştı! Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi

, Barış Pınarı Harekât bölgesinde /'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının () etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


, Barış Pınarı Harekât bölgesinde /'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının () etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."

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