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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 22:06

Kamışlı'da terör örgütü /'nin kullandığı sözde karakolda rejim bayrağı!

'in ilçesinin karışında yer alan 'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü /'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan bölgesindeki binaya Suriye rejim bayrakları asıldı.

Terör örgütü / mensuplarının karakol olarak kullandığı, Kamışlı'da sahasında bulunan Rmelan'daki binaya bayraklarının asıldığı görüldü. Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, 'ye ait zırhlı araç da 'den görüntülendi.

Aracın, bir süre önce ABD'nin 'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi.

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