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  • 12.11.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 07:34

'da satıcılarına operasyon

'ın İskenderun ilçesinde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda, bir miktar ile tabanca ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Numune Mahallesi'ndeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, bir miktar ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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