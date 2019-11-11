Fidanlar toprakla buluşuyor

81 ilde eş zamanlı yapılacak '11 milyon fidan dikimi' etkinliği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bugün saat 11.11'de Ankara'dan başlatılacak. 2 ayrı Guinness Dünya Rekoru'na da koşulacak etkinlikte, Çorum'da '1 saatte en çok fidan dikme rekoru' ile 'Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü' rekorlarına imza atılacak. Gelecegenefes.com üzerinden sahiplenilen fidan sayısı ise 13 milyonun üzerine çıktı. Bakanlık, "Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.