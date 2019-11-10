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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 04:54

6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin kararı, 'de yer aldı.

6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin kararı, 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya Bilim Üniversitesine bağlı Sağlık , İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı , Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ve Sivas bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Munzur Üniversitesine bağlı Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu kararla Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

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