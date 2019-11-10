Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili vatandaşlara fidan dikme çağrısında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.