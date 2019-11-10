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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 15:49

ve arasındaki gerilim tırmanıyor!

lı yıldız Babel ile eski arasındaki söz düellosu devam ediyor. maçı sonrası başlayan atışmada kendisine saç rengi nedeniyle pamuk şeker diyen Nouma'ya cevap veren Babel, "Sakin ol dostum... Artık gündemde olmamanın zor olduğunu biliyorum. Bir daha sefer bir şey diyeceğin zaman direkt beni etiketle" paylaşımında bulundu. Nouma'dan ise cevap gecikmedi.

Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!

, geçtiğimiz hafta 'un 'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e göndermede bulunmuştu.

Nouma, 'ın 'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı cuya göndermede bulundu.

BABEL: "SAKİN OL DOSTUM"
Babel'den cevap: 'Artık gündemde olmaman zor...'

'Pamuk şeker' göndermesine bugün Babel'den cevap geldi. Twitter hesabından Nouma'yı etiketleyerek tweet atan Babel şunları yazdı;

'Sakin ol dostum... Artık gündemde olmamanın zor olduğunu biliyorum. Bir daha sefer bir şey diyeceğin zaman direkt beni etiketle' diyerek Pascal Nouma'nın Twitter hesabını etiketledi.

Babel, tweetine Nouma'nın katıldığı Survivor programında ettiği kavgadan bir kareyi koyarken, fotoğrafta altyazı olarak 'Pascal sakin' yazması dikkat çekti.

NOUMA'DAN CEVAP GECİKMEDİ!
Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan cevap gecikmedi.

Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan yanıt gecikmedi. Nouma, Hollandalı futbolcuyu etiketleyerek, "Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" şeklinde cevap verdi.

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