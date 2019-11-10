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  • 10.11.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 15:37

'da hain saldırı: 9 ölü!

'nin ilçesine bağlı Suluk kasabasına /'li teröristlerce düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tel Abyad'da hain saldırı: 9 ölü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan 'a bağlı Suluk kasabasına /'li teröristlerce düzenlendi.

Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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