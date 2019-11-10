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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 07:09

kararları 'de

'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Erzincan'ın merkez ilçesindeki Kızılay ve Hocabey mahallelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilirken, Erzincan'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

ERZİNCAN'DA BAZI TAŞINMAZLAR ACELE KAMULAŞTIRILACAK
Erzincan'ın merkez ilçesi Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, bölgedeki sağlıksız ve riskli yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında, Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

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