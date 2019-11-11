İşte Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü "Gel gel, gerici yazı, gel" başlıklı yazısı:

Kılıçdaroğlu birçok şeyi bilmez, bildiğini de yarım yamalak, çoğunlukla da yanlış bilir.

Ya da danışmanları öyledirler ki aynı kapıya çıkar.

Bir yerlerden "Parvus Efendi" diye bir isim duymuş, onu "Türk büyüğü" sanmıştı...

"Atatürk'ün Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladığını" sanacak kadar da cahildi.

İşi rezalet boyutlarına da vardırdı, "Atatürk'ün kırklı yıllarda çıkardığı kanunlardan" bile söz etti!

Şimdi gene "Atatürk ahkamı" kestiği bir "parti okulu" konuşmasında para konusuna girmiş. Diyor ki: "1 Haziran 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi paramızı basmaya başladık.

Öncesinde paramızı yabancılar basıyorlardı."

Bir kere, 1 Haziran değil 11 Haziran.

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Biz de sorarız:Niçin bir Merkez Bankası kurmak için yedi yıl beklenmiş?Niçin ilk cumhuriyet banknotları ancak 1927 yılında, yani kuruluştan dört yıl sonra basılabilmiş?Ve de ertesi yıl harf devrimi yapılmış ama yeni harflerle para basılamamış?Madem yazıyı değiştirecektiniz, niçin harf devrimini banknot basımına denk getiremediniz?Ya paraları bir yıl bekletseydiniz ya da devrimi bir yıl önce yapsaydınız...Yeni yazıyla banknot ancak ne zaman basılabildi, bilir misiniz? Taa 1937 yılında!Bu nasıl bir skandaldır?

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Paramızı "" yabancılar basıyorlardı, öyle ya...Peki Merkez Bankası'nın "" ilk paralar nerede basılmış?..Daha sonra İnönü, baskıya hazır bekleyen bazı banknotlardan Atatürk'ün resmini kazıtmış, yerine kendi resmini koydurmuş.Hadi onu da geçelim." İnönü resimli banknotlar nerede basılmış?Önce İngiltere'de, Bradbury and Wilkinson matbaasında...Sonra da Almanya 'da.Elbette!Reichsdrückerei... Alman devlet matbaası...Savaş yıllarının Alman banknotlarıyla da "" olarak büyük benzerlik gösterirler, suratına bakınca buram buram faşizm kokar.Peki, savaş bitmiş, dünya değişmiş, yeni emisyon İnönü banknotları bu sefer nerede basılmış?Elbette!

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Çünkü Merkez Bankamız vardı ama para basabileceğimiz bir matbaamız yoktu.Buna ne zaman kavuştuk, bilir misiniz?Taaa 1958 yılında!Parayı da ancak 1960 yılında basabildik.

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