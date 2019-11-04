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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 09:43

"2020 Yılı " 'de yayımlandı

2020 yılı için hazırlanan 'de yayımlandı. Yayımlanan programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı , 403 sayfadan oluşuyor.

İŞSİZLİK AZALACAK
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8'e gerileyecek.

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