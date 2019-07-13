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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 15:25

Teslim olan teröristten sözde elebaşı 'la ilgili kan donduran ifadeler: Cinsel taciz, , infaz...

'dan kaçan ve teslim olan 'Garan' kod adlı terörist, bölücü terör örgütü içindeki kadınların birçoğunun zorla tutulduğunu, ve lerin sıklıkla yaşandığını, kadınların susturulduğunu ya da infaz edildiğini söyledi. Ayrıca, sözde elebaşı 'ın hamile bıraktığı kadını kaçmaya çalışınca infaz ettiğini söyledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütünden kaçan ve teslim olan 'Garan' kod adlı terörist, ifadesinde, örgüt içindeki kadınların birçoğunun zorla tutulduğunu ve kötü şartlarda yaşadıklarını söyledi.

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