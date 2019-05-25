PKK içerisinde kadın teröristlere tecavüz edildiğine ilişkin ifadeler, bu kez örgüt elemanlarınca infaz edilen kadın bir teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıdı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan "Tuncay" kod adlı terörist, örgüt mensuplarınca bıçaklanarak infaz edilen bir kadın teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıyan ifadeleri anlattı. "Tuncay" kod adlı terörist, kadın teröristin not defterinde, birçok defa tacize hatta tecavüze maruz kaldığı, direndiği zaman aç ve susuz bırakıldığına ilişkin ifadeler yazdığını bildirdi.



