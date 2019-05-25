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  • 25.05.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 20:05

'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde | Birçok defa taciz ve...

içerisinde kadın teröristlere tecavüz edildiğine ilişkin ifadeler, bu kez örgüt tarafından infaz edilen kadın bir teröristin not defterinde yer aldı. Kadın teröristin not defterinde anlattığına göre, örgüt cinsel istismar ya da tecavüze direnen kadın teröristleri aç ve susuz bırakıyor.

Terör örgütü PKK'nın iğrenç yüzü

PKK içerisinde kadın teröristlere tecavüz edildiğine ilişkin ifadeler, bu kez örgüt elemanlarınca infaz edilen kadın bir teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıdı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan "Tuncay" kod adlı terörist, örgüt mensuplarınca bıçaklanarak infaz edilen bir kadın teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıyan ifadeleri anlattı. "Tuncay" kod adlı terörist, kadın teröristin not defterinde, birçok defa tacize hatta tecavüze maruz kaldığı, direndiği zaman aç ve susuz bırakıldığına ilişkin ifadeler yazdığını bildirdi.

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