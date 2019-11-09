Başkan Erdoğan: Mektubu Trump’a vereceğim Başkan Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı: Son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Diğer ülkeler buradan gitmezse, biz buradan çıkmayız. Suriye'nin birliğini sonuna kadar istiyoruz.

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