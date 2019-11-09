Başkan Erdoğan: Mektubu Trump’a vereceğim

Son terörist terk edinceye kadar harekat kesinlikle devam edecek. Diğer ülkeler çıkmadan biz de çıkmayız.
Malum mektubu Trump'a takdim edeceğim. Görüşümüz belli: Terör örgütünü muhatap almayız.
SURİYE'DEN ÇIKMAYIZ
Erdoğan, Budapeşte'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan dönüşte uçakta gazetecilere konuştu. İşte o açıklamalar:
MACARİSTAN'LA siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.
SAYIN Trump'la bir telefon görüşmemiz oldu. Sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık.
MALUM, Pence'in Pompeo ile gelişinde söz verdiler. Teröristler bölgeyi terk etmedi. Soçi mutabakatında verilen söz tutulmadı.
BARIŞ Pınarı Harekatı devam edecek. Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız.
İKİNCİ olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Biz Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne taraftarız.
ONLAR DİRİLİŞ MÜCAHİTLERİ
Vatandaşlarımızı, insanımızı teröristler sivil ve asker demeden şehit ediyorlar. Gereği neyse gereğini yapmamız lazım. O zaman biz niye devletiz? Suriye Milli Ordusu mesela. Kim bunlar? Kılıçdaroğlu'na göre terörist. Onlar anlı şanlı, benim askerimle el ele, kol kola, kendi topraklarını savunan gerçek manada diriliş mücahitleridir.
Yazarımız Ekrem Kızıltaş da Erdoğan'ın Macaristan gezisinde yer aldı.
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Burada vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz Sayım'ın nikahına katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.