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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 00:19

Suriye'de yakalanan 10 PYD/'li terörist tutuklandı

Valiliği, Suriye'nin Mebrukiye bölgesinde yakalan 10 PYD/'li teröristin tutuklandığını bildirdi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerine teslim edilen teröristlerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı aktarılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı

Valiliği, Suriye'nin Mebrukiye bölgesinde yakalan 10 PYD/'li teröristin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye'nin Rasulayn bölgesine 20 kilometre mesafedeki Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından 10 PYD/YPG örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerine teslim edilen teröristlerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı aktarılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



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