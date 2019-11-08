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Başkan Erdoğan ABD ve Rusya'ya sert çıktı: Sözlerini tutmadılar

Başkan , ABD ve Rusya’nın sözlerini tutmadığını belirtti. “’yla 8-9 yıllık planlarını 8-9 günde paramparça ettik” dedi.



Terör örgütünün çekileceği sözünü verdiler. Gerçekleşmedi. O bölgelerden teröristler çıkmış değil.
Şu anda hala saldırıyorlar. Misliyle cevabını vermek durumundayız, ki mücadeleden başarıyla çıkalım...



SÖZLERİNDE DURMADILAR
Cumhurbaşkanı , Macaristan'a düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi:

Dostu-düşmanı gördük: Türkiye'nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturdu. 15 Temmuz ihaneti sonrasında verilen destekler gibi bu süreçte de ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri tabii ki hayırla, şükranla yad edeceğiz. Teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız.

Gitme kararı aldık: Sayın Bahçeli'nin duruşunu, desteğini şükranla yad ediyorum. Gün bir ve beraber olma günüdür. Ekibimle, Amerika seyahatime ilişkin gidilmesi mi faydalı, gidilmemesi mi faydalı, çok geniş kapsamlı değerlendirme fırsatı bulduk. Dün akşamki (Trump ile) telefon görüşmesini bekledim şu ana kadar, sonra gitme kararını verdik. Amerika 33 bin TIR buraya silah, mühimmat gönderdi. Bunları yüz yüze görüşmeyi yapmak başka, telefonla yapmak başka.

Teröristler çekilmedi: YPG-PYD, DEAŞ, PKK'nın çekileceği sözünü verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde 150 saat geçti, o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Bu sabah Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var.

UEFA'ya tepki: Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek, çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.




Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı. Emine Hanım, açılışın ardından sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti.

EDA IŞIK


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