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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 21:21

Başkan Erdoğan, 'ın kızının nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikah törenine katıldı.


Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından 'nde düzenlenen nikah törenine geçti.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

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