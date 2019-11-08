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  • 08.11.2019 23:57
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 23:57

'de 'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu / terör örgütüne katılacağı tespit edilen şüpheli D.A, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. D.A, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

PKK'ya katılacaktı! Jandarma yakaladı

'in Midyat ilçesinde, terör örgütü 'ya katılacağı tespit edilerek yakalanan şüpheli ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu PKK/ terör örgütüne katılacağı tespit edilen şüpheli D.A, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

D.A, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

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