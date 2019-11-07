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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:49

le aranan üyesi 'te yakalandı

'te, terör örgütü üyesi Fas uyruklu vatandaşı F.B. (24) jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından le de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kilis'te yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi sınırı geçince yakaladı.

Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından le arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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