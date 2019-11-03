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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 14:41

Son dakika: 5 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

5 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

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