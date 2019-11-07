İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve PKK'lı teröristleri evinde sakladığı öne sürülen eski Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Terör soruşturması' kapsamında tutuklanan, görevden alınan HDP'li Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazlıer hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNMUŞ!

Yeni Akit'te yer alan habere göre, İddianamede, Nazlier'e isnat edilen suçlamalar arasında PKK'lı teröristlere yardım ettiği, belediye başkanlarının katılımıyla HDP İl Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu ve örgütün sözde "marşına" eşlik ettiği ile bir teröristin taziyesine katıldığı da yer aldı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 27 Ocak 2020'ye gün verdi.

TERÖRİSTLERİ EVİNDE BARINDIRIYORDU

İddianamede İtirafçı E.T.'nin HDP'li Rojda Nazlıer'le ilgili, "Dağ kadrosundaki teröristleri evinde barındırıyordu. Hatta dağ kadrosundan gelen kadın teröristler evinde yıkanıp geri gidiyorlardı. Örgütün lojistik ihtiyaçlarını karşılardı. 2016 Ekim ayında, Lice'ye bağlı Şenlikköy Yücetepe bölgesinde birlikte sığınak kazdık. Rojda, kadın teröristlerin çok yakın arkadaşıydı." ifadeleri de yer aldı.