Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?
İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş hayatlarına son verdi. Türkiye, yeni bir "siyanür ölümü" olayıyla sarsıldı. Ancak Fatih'teki siyanür ölümleri ilk değil. Türkiye, aylar önce İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesiyle sarsılmış, olayın detayları kan dondurmuştu. Son zamanlarda üst üste gelen siyanür ölümleri akıllara "Siyanür nedir?", "Nerelerde kullanılır?", "Siyanür'e ulaşmak bu kadar kolay mı?" sorularını getirdi.
07.11.2019 12:32
- Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48
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