Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Fatih'te yaşanan siyanür faciası ilk değil! Daha önce de İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu bu kişinin anne ve babası ölmüş, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırılmıştı.