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Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş hayatlarına son verdi. Türkiye, yeni bir "siyanür ölümü" olayıyla sarsıldı. Ancak Fatih'teki siyanür ölümleri ilk değil. Türkiye, aylar önce İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesiyle sarsılmış, olayın detayları kan dondurmuştu. Son zamanlarda üst üste gelen siyanür ölümleri akıllara "Siyanür nedir?", "Nerelerde kullanılır?", "Siyanür'e ulaşmak bu kadar kolay mı?" sorularını getirdi.

07.11.2019 12:32 - Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48
Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeşin hayatlarına son vermelerinin sır perdesi aralanmaya başladı.

Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü tespit edildi ve bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür vermesinin ardından daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi.

Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.

Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Fatih'te yaşanan siyanür faciası ilk değil! Daha önce de İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu bu kişinin anne ve babası ölmüş, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırılmıştı.

Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanür nedir? Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Üst üste yaşanan siyanür faciaları, "Siyanür nedir?", "Nerelerde kullanılır?", "Siyanür'e ulaşmak bu kadar kolay mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki Türkiye'de üst üste ölümlere sebep olan siyanüre siyanüre ulaşmak gerçekten bu kadar kolay mı ve gerekli denetlemeler yapılıyor mu? İşte yanıtı...

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