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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:13

Başkan Erdoğan "yakaladık" demişti! İşte Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı

lideri Bağdadi'nin ABD tarafından öldürüldüğünün duyurulması üzerine açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Biz de hanımını yakaladık" diyerek DEAŞ'a üst üste vurulan darbeyi dünyaya duyurmuştu. Bağdadi'nin merak edilen eşinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan yakaladık demişti! İşte Bağdadi'nin eşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde lideri Bağdadi'nin eşinin yakalandığını duyurmuş ve ABD'yi sert sözlerle eleştirmişti.



Erdoğan'ın açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra Bağdadi'nin eşine ait fotoğraf da ortaya çıktı. Öte yandan, Erdoğan'ın konuşmasında söylediği Bağdadi'nin kız kardeşi ve kız kardeşinin kocasının fotoğraflarına da ulaşıldı.

İşte Bağdadi'nin eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi'nin fotoğrafı:

KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİN DE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Beştepe'de yaptığı açıklamada, "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" demişti. Bu açıklamaların üzerinden Bağdadi'nin eşinin yanı sıra kız kardeşinin ve kız kardeşinin kocasının da fotoğrafları ortaya çıktı.

Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad

Resmiye Avad'ın kocası

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show must go on show must go on

gercek bagdadi (aktör) ortaya cikarmi simdi?

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cevapla 07.11.2019 17:30
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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