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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 21:21

Bakan , Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı , Büyükşehir Belediye Başkanı ’i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında kendisini bekleyen partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Albayrak'tan Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret

' için Değişim Başlıyor' başlığı altında çeşitli şehirlerde 'Reel Sektör Buluşmaları'nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı , 'da ilk olarak iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Ardından çeşitli temaslarda bulunan Bakan Albayrak, son olarak da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 'i ziyaret etti.

Ordu Valisi , ilçe belediye başkanları ve partililerin de katılım sağladığı ziyaret, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyaret sonrasında kendisini bekleyen partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra kentten ayrıldı.

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