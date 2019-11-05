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Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı: Hedefleri tutturacağız

, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile 'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.

Hedefleri tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, "Ekim ayı rakamlarıyla 'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız" değerlendirmesi yaptı. Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının Eylül ve Ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor" ifadesi yer aldı. İnfografiğe göre; Ekim'de yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan, yıllık ÜFE'de Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı.

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