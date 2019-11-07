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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 21:22

Başkan Erdoğan Macar ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı , Macar ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Başkan Erdoğan'dan kritik temas

Türkiye Cumhurbaşkanı , Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş adamlarıyla buluştu.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile Varkert Bazar'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından iş adamlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

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