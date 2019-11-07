ABD'nin Mississippi, Kentucky, Virginia, New Jersey ve Pensilvanya başta olmak üzere birçok eyaletinde salı günü valilik ve yerel meclis seçimleri yapıldı.

Bölge meclis üyeleri, ilçe amiri, şerif, müfettiş gibi yerel yöneticilerin de belirlendiği seçimlerde, FETÖ elebaşı ve üst düzey kurmaylarının da yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Ross İlçe Amirliği için bölge halkı sandık başına gitti.

Örgüt ile yakın ticari ilişkileri nedeniyle kasaba sakinlerinin tepkisini çeken Pensilvanya'daki yerel yönetici seçimi kaybetti.