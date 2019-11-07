Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:35

'nün Pensilvanya'daki "hamisi"ne büyük şok! Yerel leri kaybetti!

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan yerel lerde elebaşı ve örgüt üyelerinin desteklediği, FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisi" olarak tanınan yöneticisi Howard A. Beers yaklaşık 30 yıldır tuttuğu koltuğunu rakibi Zahoroiko'ya kaptırdı.

ABD'nin Mississippi, Kentucky, Virginia, New Jersey ve Pensilvanya başta olmak üzere birçok eyaletinde salı günü valilik ve yerel meclis seçimleri yapıldı.

Bölge meclis üyeleri, ilçe amiri, şerif, müfettiş gibi yerel yöneticilerin de belirlendiği seçimlerde, FETÖ elebaşı ve üst düzey kurmaylarının da yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Ross İlçe Amirliği için bölge halkı sandık başına gitti.

Örgüt ile yakın ticari ilişkileri nedeniyle kasaba sakinlerinin tepkisini çeken Pensilvanya'daki yerel yönetici seçimi kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisi"ne büyük şok! Yerel seçimleri kaybetti!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri