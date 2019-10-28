Diyarbakır'daki annelerin nöbeti 55'inci gününde! Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin Kandil'e karşı direnişleri, 55'inci gününe girdi. Oğlu dağa kaçırılan anne, “9 yaşındaki yavrumu ilaç verip HDP binasında tuttular” diye ağladı.

Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin Kandil'e karşı direnişleri, 55'inci gününe girdi. Gözü yaşlı anne Fatma Bingöl, "Yıllar önce oğlum Tuncay'ı 9 yaşında sokak eylemlerine götürmüşler. Yavruma ilaç verip, 20 gün HDP Diyarbakır binasında tuttuktan sonra örgüte teslim etmişler. HDP de bu görüntüleri bize gösterdi" dedi. Oğlunun teslim edilmesini istedi.





HÜSEYİN KAÇAR TÜM MANŞETLER