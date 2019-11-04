Bugünkü
Takvim

anneleri, üşümesin diye atkı ördü

anneleri, 'e selam gönderdi. Onlar üşümesin diye atkı ördü. , "Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor. Üşümesin, bizim de bir katkımız olsun" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDiyarbakır anneleri, Mehmetçik üşümesin diye atkı ördü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri