Diyarbakır anneleri, Mehmetçik'e selam gönderdi. Onlar üşümesin diye atkı ördü. Songül Altındaş, "Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor. Üşümesin, bizim de bir katkımız olsun" dedi.
Diyarbakır anneleri, Mehmetçik'e selam gönderdi. Onlar üşümesin diye atkı ördü. Songül Altındaş, "Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor. Üşümesin, bizim de bir katkımız olsun" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.