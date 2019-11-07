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  • 07.11.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 12:18

Adalet Sarayında intihar şoku

Son dakika haberine göre Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.

İstanbul Adalet Sarayında intihar şoku

Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

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