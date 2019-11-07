İstanbul Adalet Sarayında intihar şoku

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.
Ayrıntılar geliyor...
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.
Ayrıntılar geliyor...
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