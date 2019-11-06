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  • 06.11.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 21:20

'da terör örgütü 'ya operasyon! ve yaşam malzemesi ele geçirildi

'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



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