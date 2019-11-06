Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.
TRUMP: ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
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