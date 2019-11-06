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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 23:28

Başkan Erdoğan Başkanı Trump ile görüştü

Başkan , Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.



Cumhurbaşkanı , Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

TRUMP: ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

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