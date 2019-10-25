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  • 25.10.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 19:06

'da terör operasyonu! 'ya finans sağlayan 1 kişi tutuklandı

'ın Edremit ilçesinde terör örgütü 'ya finans sağladığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Van'da terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Kıran Operasyonu"nda bir sığınakta ele geçirilen jeneratörü, terör örgütü 'ya temin edenlerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Edremit ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği ve 1 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Evde yapılan aramada, jeneratörün çalıştırılmasında kullanılan 138 litre kaçak benzin, cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve 6 CD ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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