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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 08:54

Son dakika: Kocaeli merkezli / operasyonu

/'nin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15 eski askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, /'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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