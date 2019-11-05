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  • 05.11.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 17:26

'ta soruşturması

merkezli 5 ilde yürütülen soruşturmasında, ’ta çalışan ve görevden ayrılan 12 kişi ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TÜBİTAK'ta FETÖ soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, bünyesinde çalışan kişilerin, FETÖ'nün 'büfe-ankesör' yöntemini kullanarak örgütsel haberleşme ağında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bunun üzerine, 3'ü TÜBİTAK'ta çalışan, 16'sı görevden ayrılan ve 1'i de Başkanlığı'nda çalışan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, , , ve 'de çalışma başlatıldı.

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