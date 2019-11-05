TÜBİTAK'ta FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TÜBİTAK bünyesinde çalışan kişilerin, FETÖ'nün 'büfe-ankesör' yöntemini kullanarak örgütsel haberleşme ağında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Bunun üzerine, 3'ü TÜBİTAK'ta çalışan, 16'sı görevden ayrılan ve 1'i de Savunma Sanayii Başkanlığı'nda çalışan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de çalışma başlatıldı.
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