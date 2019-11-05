Kılıçdaroğlu'nun geri vitesi ortağı HDP'yi kızdırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin açıklamaları ortağı ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kızdırdı.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU ORTAKLARINI KIZDIRDI

Kılıçdaroğlu'nun "Resme baktım, Afrin'e İdlib'e çok iyi hizmetler gidiyor." dediğini belirten Buldan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu hangi resme baktınız? ÖSO denen barbar, ordunun Afrin'de yaptığı talanın resmini gördünüz mü? Ya da Kürt halkı Afrin'de yaşadığı topraklardan sürüldü bu resmi gördünüz mü? Sayın Kılıçdaroğlu, zeytinliklerine varıncaya kadar halka ait ne varsa bir bir talan edildi. Bu resmi gördünüz mü? Kürtçe tabelalar tek tek indirildi. Kuzey Suriye'de Kürtlerin ve Alevilerin varlığına saldıran DAİŞ karanlığı kendine güvenli bölge kurduğu İdlib'den tüm bu coğrafyayı tehdit ederken siz kalkıp İdlib'e hangi hizmetin götürüldüğünden söz ediyorsunuz. ÖSO'nun yıktığı Afrin'i, IŞİD'in karargah yaptığı İdlib'i hizmetle savunmak CHP'nin kendi laiklik ilkesine bile terstir. CHP tabanının bu gerçeği görmesi, yüzleşmesi ve yönetimden hesap sorması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da gerçekleri görmesi gerektiğini mutlaka hatırlatıyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı başladığı dönemde Afrin'e girilmesi hakkındaki düşüncelerinde geri vites yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" demiş, "Tezkereye "evet" dememiz doğru politikaydı. İdlib'de, Afrin'de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.