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  • 05.11.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 15:37

'nun geri vitesi ortağı 'yi kızdırdı!

Genel Başkanı Kemal 'nun konusundaki geri vitesi ortakları 'yi kızdırdı. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı , "Sayın Kılıçdaroğlu hangi resme baktınız?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun geri vitesi ortağı HDP'yi kızdırdı!

Genel Başkanı Kemal 'nun açıklamaları ortağı ve 'nın siyasi uzantısı 'yi kızdırdı.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU ORTAKLARINI KIZDIRDI
Kılıçdaroğlu'nun "Resme baktım, Afrin'e 'e çok iyi hizmetler gidiyor." dediğini belirten Buldan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu hangi resme baktınız? denen barbar, ordunun Afrin'de yaptığı talanın resmini gördünüz mü? Ya da Kürt halkı Afrin'de yaşadığı topraklardan sürüldü bu resmi gördünüz mü? Sayın Kılıçdaroğlu, zeytinliklerine varıncaya kadar halka ait ne varsa bir bir talan edildi. Bu resmi gördünüz mü? Kürtçe telalar tek tek indirildi. 'de Kürtlerin ve Alevilerin varlığına saldıran DAİŞ karanlığı kendine güvenli bölge kurduğu İdlib'den tüm bu coğrafyayı tehdit ederken siz kalkıp İdlib'e hangi hizmetin götürüldüğünden söz ediyorsunuz. ÖSO'nun yıktığı Afrin'i, IŞİD'in karargah yaptığı İdlib'i hizmetle savunmak CHP'nin kendi laiklik ilkesine bile terstir. CHP tabanının bu gerçeği görmesi, yüzleşmesi ve yönetimden hesap sorması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da gerçekleri görmesi gerektiğini mutlaka hatırlatıyorum."

NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başladığı dönemde Afrin'e girilmesi hakkındaki düşüncelerinde geri vites yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" demiş, "Tezkereye "evet" dememiz doğru politikaydı. İdlib'de, Afrin'de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

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