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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 15:12

Son dakika: 'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü 'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan 'lı teröristleri uzun süre izledi, adreslerini belirledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve terör örgütü tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan isimli şahıs, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle 29 Ekim Pazartesi günü kalmış olduğu çadır kentte yakalandı.

Zanlı bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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