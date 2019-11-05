Irak'taki gösteriler hız kesmeden devam ederken Basra'da göstericiler askeri bir karargâhı ele geçirdi. Dün gece de Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericilere açılan ateş sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'taki hükümet karşıtı protestocular, Şiilerin kutsal şehri Kerbela'daki İran Konsolosluğu önündeki şiddet olaylarının ardından, Pazartesi günü de başkent Bağdat'taki Başbakanlık ofisine ve devlet televizyonuna yürümek istedi. Iraklı güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermi kullanarak ateş açtığı, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığı, Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenlerden birinin bir polis yetkilisi olduğu iddialar arasında.

Bağdat'taki protestocular ise günlerdir Dicle Nehri'ni aşarak hükümet binalarının bulunduğu yoğun güvenlik önlemleri altındaki Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyorlardı.

Associated Press haber ajansı, güvenlik güçlerinin göstericileri Cumhuriye ve Sinek köprülerindeki barikatlardan biber gazı ve plastik mermi kullanarak geri püskürttüğünü, ancak göstericilerin daha kuzeydeki Ahrar Köprüsü'nden bölgeye doğru ilerlediklerini bildirdi.

Göstericiler Basra'da orduya ait bir karargahı ele geçirdi.

Bugün ise Irak'ın güneyindeki Basra Vilayeti'nde göstericiler Irak ordusuna ait bir karargâhı ele geçirdi.

Göstericilerin Basra'nın Um Kasr Limanı'nın yakınındaki askeri karargâha girdiği, Irak askerlerinin ise karargâhtan çekildiği kaydedildi.

Göstericilere açılan ateş sonucu Basra'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı gelen haberler arasında.