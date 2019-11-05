Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.11.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 15:10

FOX dizisi 'a lerden tepki: "'e edin!"

’de yayınlanan dizisindeki bir sahne, leri kızdırdı. Hasta ve doktor arasında geçen bir diyaloğa tepki gösteren hemşireler Mucize Doktor dizisini ’e etme çağrısında bulundu.

FOX dizisi Mucize Doktor'a hemşirelerden tepki

dizisinin son bölümünde, doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesinden sonra hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" repliğinin ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı.

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ VE MESLEK ÜYELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTE
Yapılan açıklamada, "Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir.Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz" denildi.

RTÜK'E ŞİKAYETTE BULUNUN
Duyuruda ayrıca hemşirelerden 'e te bulunmaları istendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFOX dizisi Mucize Doktor'a hemşirelerden tepki: "RTÜK'e şikayet edin!"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri