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  • 05.11.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 15:00

'den 'a la saldırı!

’li hainler, ile teröristlerden arındırılan ’da la saldırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi () askerlerince yakalandı.

ile teröristlerden arındırılan 'nın karşısında bulunan Suriye'nin kentinde patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi () askerlerince yakalandı.

Tel Abyad'da nüfusun daha az olduğu dış mahallelerinden birinde öğle saatlerinde 'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan SMO askerleri bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

MSB'DEN AÇIKLAMA
, "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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