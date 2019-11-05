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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 15:04

'li 'in 'Ecevit' paylaşımına dan tepki yağıyor: Bu mesajı atarken yüzün kızarmadı mı?

'de yayınlanan bir gazeteye verdiği röportajda “’ı Kıbrıslılara bırakalım” sözleri ile büyük tepki çeken 'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , bugün hesabından 'Kıbrıs Fatihi' eski Başbakan 'i andı. Twitter kullanıcıları Soyer'e "Bu mesajı atarken yüzün kızarmadı mı?" diyerek tepki gösterdi.

'Bu mesajı atarken yüzün kızarmadı mı?'

'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , 14 Ekim'de 'de yayımlanan bir gazeteye verdiği röportajda 'nin 'deki faaliyetlerini eleştirmiş ve 'ı Kıbrıslılara bırakalım" sözleriyle Kıbrıs'tan çıkılması gerektiğini belirtmişti.

UTANMADAN 'KIBRIS FATİHİ'Nİ ANDI
Bu sözleriyle büyük tepki çeken Soyer, bugün ölüm yıl dönümü olan 'Kıbrıs Fatihi' eski Başbakan 'i andı.

BÖYLE Mİ ÖRNEK ALDIN?
Paylaşımında, Ecevit'in kendisine örnek olduğunu belirten Soyer, "Hayatı boyunca halkı için çalıştı. Dürüstlüğü ve mütevazılığıyla bizlere örnek oldu. 13 yıl önce aramızdan ayrılan kıymetli devlet adamı #BülentEcevit'i saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Adaya huzur getirmek ve Türkler'in geleceğini teminat altına almak için Kıbrıs 'nı başlatan Ecevit'i örnek alırken önemli detayları atlayan Soyer'e vatandaşlardan tepki gecikmedi.

İşte o tepkilerden bazıları:

ECEVİT KIBRIS'I BÖYLE ANLATMIŞTI
CHP'li başkanın 'örnek aldım' dediği Ecevit, verdiği bir röportajda Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini şu sözlerle anlatmıştı:

"Eğer Türkiye müdahale etmeseydi Kıbrıs'ta tek bir Türk kalmayacaktı ve Yunanistan Türkiye'yi güneyden de kuşatmış olacaktı. MGK'da durumu görüştük. Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a müdahale kararı verdik. Sonra bakanlar kuruluna getirdik. Orada karar verdik… Harekat günü, Başbakanlık kapısının önüne çıktım. 'Biz yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getiriyoruz' dedim. Barış Harekatı olmasaydı, Kıbrıs topraklarında Türk halkı diye bir halk kalmayacaktı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, aynı zamanda Türk ulusunun özgürlüğünün de bir güvencesidir."

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