CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Ekim'de KKTC'de yayımlanan bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini eleştirmiş ve Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" sözleriyle Kıbrıs'tan çıkılması gerektiğini belirtmişti.

UTANMADAN 'KIBRIS FATİHİ'Nİ ANDI

Bu sözleriyle büyük tepki çeken Soyer, bugün ölüm yıl dönümü olan 'Kıbrıs Fatihi' eski Başbakan Bülent Ecevit'i andı.

BÖYLE Mİ ÖRNEK ALDIN?

Paylaşımında, Ecevit'in kendisine örnek olduğunu belirten Soyer, "Hayatı boyunca halkı için çalıştı. Dürüstlüğü ve mütevazılığıyla bizlere örnek oldu. 13 yıl önce aramızdan ayrılan kıymetli devlet adamı #BülentEcevit'i saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Adaya huzur getirmek ve Türkler'in geleceğini teminat altına almak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan Ecevit'i örnek alırken önemli detayları atlayan Soyer'e vatandaşlardan tepki gecikmedi.

İşte o tepkilerden bazıları:

ECEVİT KIBRIS'I BÖYLE ANLATMIŞTI

CHP'li başkanın 'örnek aldım' dediği Ecevit, verdiği bir röportajda Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini şu sözlerle anlatmıştı:

"Eğer Türkiye müdahale etmeseydi Kıbrıs'ta tek bir Türk kalmayacaktı ve Yunanistan Türkiye'yi güneyden de kuşatmış olacaktı. MGK'da durumu görüştük. Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a müdahale kararı verdik. Sonra bakanlar kuruluna getirdik. Orada karar verdik… Harekat günü, Başbakanlık kapısının önüne çıktım. 'Biz yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getiriyoruz' dedim. Barış Harekatı olmasaydı, Kıbrıs topraklarında Türk halkı diye bir halk kalmayacaktı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, aynı zamanda Türk ulusunun özgürlüğünün de bir güvencesidir."