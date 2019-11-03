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  • 03.11.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 20:24

yine geri vites yaptı: "'den askerimiz çekilseydi bu hizmetler yok olacaktı"

Hükümetin her kararını eleştiren Genel Başkanı , şimdi de konusunda düşüncesini değiştirdi. ’nın başladığı sıralarda Afrin’e girilmesi konusunda olumsuz açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri vites!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan , partisinin tezkereye evet demesi hakkında konuşurken, 'de hizmetler yapıldığını belirtti ve "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Tezkereye "evet" dememiz doğru politikaydı. 'de, Afrin'de örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı tarafından fonlanıyor. Orada halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız."

DOĞRU BULMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Sivil toplum örgütlerinin Afrin ve İdlib'te Suriyelilere güzel hizmetler götürdüğünü ve bunun da Türk askeri sayesinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'Suriye'de ne işimiz var" derken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapsamında Afrin'e yaptığı operasyon ve Afrin'in terör örgütü 'nin elinden kurtarılmasına karşı çıkmış ve "'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Siyasette çarklarıyla bilinen Kılıçdaroğlu en son Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na da karşı çıkmış ancak 'içimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz' demişti.

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