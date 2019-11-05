Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD ziyareti ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Öncesinde Trump ile telefonda görüşeceğim. O görüşmeye göre karar vereceğiz" dedi.







ARINÇ'IN KHK AÇIKLAMASI

Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili tepki çeken açıklamalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" dedi.

"F-35 SORUNU ÇÖZÜLMEZSE GEREKEN ADIMI ATARIZ"

F-35'le ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan şunları kaydetti: "Çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz. S-400'ü alırken diğerlerine sorduk mu sormadık değil mi? Aldık mı aldık, böyle bir şey yaparken de alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele burada bizim hakkımız var. Burada biz pazar değiliz, Patriot'lar konusunda defaatle kendileri ile görüşmüşüzdür. Hep bizim önümüzü kongreye getirmişlerdir. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur. Trump döneminde ne yazık ki böyle olmuştur. Nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak, aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada gereken adımlar atarız."



BAĞDADİ'NİN KIZ KARDEŞİNİN YAKALANMASI:

Öldürülen DAEŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili olarak Erdoğan, "Hukuki süreç. Bizim hukukumuzda neyse bu şekilde ilerleyecek. Arkadaşlarım şu anda bunları yakaladılar ve geri gönderme merkezlerinde bunları tutacaklar" dedi.