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ABD’nin terör raporuna tepki

, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ABD'nin terör raporunda, terör örgütünün kolu ve darbe girişimimin faili FETO'den söz edilmemesinin çifte standart olduğu belirtildi. Sözcü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın ile ilgili ise " bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz de şu anda devam ediyor" dedi.

ABD’nin terör raporuna tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ABD'nin terör raporunda, terör örgütünün kolu ve darbe girişimimin faili FETO'den söz edilmemesinin çifte standart olduğu belirtildi. Sözcü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın ile ilgili ise " bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz de şu anda devam ediyor" dedi.


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