ABD’nin terör raporuna tepki

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ABD'nin terör raporunda, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve 15 Temmuz darbe girişimimin faili FETO'den söz edilmemesinin çifte standart olduğu belirtildi. Sözcü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili ise "Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz de şu anda devam ediyor" dedi.
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