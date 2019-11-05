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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 13:30

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan Suat Topçu ve İzmir'de eğitimde rahatsızlanarak şehit düşen Mehmet Yaralı'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , şehit askerler Suat Topçu, Mehmet Yaralı ile güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, İzmir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı ve Van'da silah kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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