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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 09:38

Son dakika: ve 'ten ortak operasyon! 'nın sözde Metina sorumlusu Müsluh İke öldürüldü

Son dakika haberine göre ve 'in, 'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan 'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke olduğu belirlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekatta etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride arandığı tespit edildi.

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