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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 07:31

Köşeye sıkışan terör örgütü 'nin alçak planı deşifre oldu

’nin başlattığı harekatlarla bölgede iyice köşeye sıkışan terör örgütü / yine bir hainlik peşinde. Bölgede huzursuzluğun sürdürülmesini amaçlayan teröristler bu kez de 'da masum sivil insanları katletti.

YPG'nin alçak planı deşifre oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre korkutarak, sindirerek yerlerinden ettikleri bölge halkının, güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak, bölgede kaos ortamı yaratmaya çalışıyor.

Daha da ileri giden terör örgütü, "Saldırı Türkiye tarafından planlandı" yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalışıyor. Halkı sokaklarda aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik eden örgüt, böylelikle sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedefliyor.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla adeta hezimete uğrayan bebek katili //KCK terör örgütü, her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam ederken, yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermek için çaba harcıyor.

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