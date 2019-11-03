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  • 03.11.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 16:04

Bebek katili 'nin hain planı deşifre oldu! Sınırdan sokarak...

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan bebek katili ’nın taban kaybetmemek için yaptığı hain plan ortaya çıktı. Teröristlerin sınırdan sokarak eylem yapma hedefi deşifre oldu. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.

Bebek katili YPG'nin hain planı deşifre oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordusu tarafından 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de, yürütülen operasyonlarla da 'ın kuzeyinde büyük darbe yiyen terör örgütü /'nin kaos ortamı oluşturmaya yönelik planları, istihbarat birimleri tarafından tek tek deşifre ediliyor. Suriye'de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda; özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak 'ye yasa dışı yollarla sokmayı planladığı belirlendi. Alınan duyumlara göre teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği belirlendi.


KAOS ORTAMI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORLAR
Teröristlerin şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye'ye sokmayı planladığı saptandı. Teröristlerin bu yolla sınırdan geçireceği patlayıcılar ile eylemler düzenleyerek hem kaybettiği tabana psikolojik olarak varlıklarını sürdürdükleri mesajı vermeyi, hem de yurt içerisinde kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ELİ TETİKTE ALARM DURUMUNA GEÇTİ
Daha önce de Suriye'de kimyasal silah kullanıp, Türkiye yapmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen, ancak deşifre olması ile hain planı suya düşen terör örgütünün yeni oyunu da böylelikle ortaya çıkarılmış oldu.

Sınırda önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, olası sızma girişimine ve Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı geçirilmesine karşın eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor.

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