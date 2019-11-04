Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.05'te başlayan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.



İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Terörle mücadelenin sadece noktasal bir süreç olmadığını devam eden bir süreç olduğunun altını çizmek isteriz.

Terör koridoruna ciddi bir darbe vuruldu.

Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Suriye üzerinde oynanan oyunların devam ettiğinin farkındayız.



(Yargıda reforma çalışması) Adalet Bakanlığı'nın çalışması devam edecek.



BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı sadece bizi ve bölgemizi değil dünya siyasetini de ilgilendiriyor. Tel Abyad ve Resulayn arasındaki alan terör unsurlarından temizlenmiş bulunuyor. Bugün bir şehidimiz var bildiğiniz gibi. El yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Bu tür tuzaklara karşı da biz teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz. Terör unsurlarının kalleş yüzü ortaya çıkmakta. Terör örgütünün propagandası sürüyor. Bu saldırıların amacı karşı mukabeleyi harekete geçirmek. Biz bu oyunu gördüğümüz için gerek Amerikalılara gerek ilgili muhataplara detayları anlatmış bulunuyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik bu tür kara propagandalara karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.





Terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönmeleri önem arz ediyor. Detaylarına daha net çalışılıyor. Biz mültecilerin güvenli ve onur şekilde geldikleri yerlere dönmelerini sağlayacak BM çatısını zaten kabul etmiş bir ülkeyiz. Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil.

Suriye dosyasının karmaşık bir dosya olduğunu söyledim. Orada iki tane önemli belge kabul edildi. Bu memnuniyet verici bir gelişme.





ABD'NİN TERÖR RAPORU

ABD, terörle mücadelede çifte standart içinde.

Türkiye, üç terör örgütü ile mücadele ediyor.

Müttefiklerimiz teröre karşı net tavır almalı.



PKK'nın Suriye uzantısına destek vermek, terörist elebaşını ABD'ye davet etmek teröre destek vermek demektir.



RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Devriyede YPG mevcudiyetine rastlanmadı. İkinci devriye yarın gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD ZİYARETİ

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine bu ziyaret planlandı, değerlendirmeler devam ediyor.







EYT VE AF ÇALIŞMASI OLACAK MI?

Bugünkü toplantıda ikisi de gündeme gelmedi.



BÜLENT ARINÇ'IN KHK AÇIKLAMALARI

Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek istişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizn desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur.